Saône-et-Loire : RN 70 - Mise à 2x2 voies Reconstruction du pont de l’échangeur de La Fiolle

La Direction Interdépartementale des Routes Centre EST (DIR-CE)-District de Mâcon vous informe qu’elle va procéder entre le dimanche 27 septembre 2020 et le mardi 29 septembre 2020, à des travaux de dépose du coffrage du nouveau pont de l’échangeur de La Fiolle.

Ces travaux vont nécessiter la fermeture dans les deux sens de la RN 70 entre les échangeurs des Alouettes et celui du Pont des Morands, La circulation sera déviée localement par les routes départementales 102 et 980.

Par ailleurs, une déviation sera mise en place pour les usagers en provenance de Moulins et se dirigeant vers Chalon par la RN 79 vers Mâcon.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur les itinéraires de déviation et vous remercions de votre compréhension.