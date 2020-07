Saône-et-Loire : RCEA- RN 80 : travaux d’effaçage de marquage - Saint Rémy - 13 juillet

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe que la RN 80 sera fermée entre le giratoire de Droux et le giratoire du péage A6 Chalon-Sud, le soir du lundi 13 juillet 2020 entre 20h et 24h.

La circulation sera déviée dans les deux sens par la RD 906 et la RD 977.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la déviation et vous remercions de votre compréhension.