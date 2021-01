Saône-et-Loire : fermeture de la RN 70 avec mise en place de déviation

La Direction interdépartementale des routes Centre-Est (DIR-CE) - District de Mâcon vous informe que la RN 70 sera fermée à la circulation du 13 au 15 janvier 2021 entre le Giratoire Jeanne-Rose et Paray-le-Monial.

Pendant cette période, la circulation dans le sens Paray → Chalon sera maintenue en empruntant les bretelles du nouvel échangeur « Sud » de la Fiolle.

Dans le sens Chalon-Paray, la déviation empruntera la RD 680 depuis le giratoire Jeanne Rose jusqu’à Marmagne, la RD 61 de Marmagne à Etang-sur-Arroux, la RD 994 jusqu’à Toulon-sur-Arroux. Les usagers pourront alors rejoindre la RCEA , soit par la RD 994 via Gueugnon et Digoin, soit par la RD 457 puis la RD 985 via Perrecy-les-Forges.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur les itinéraires de déviation et vous remercions de votre compréhension.

Consulter le communiqué de presse (format pdf - 65.8 ko - 07/01/2021) et le plan de déviation (format pdf - 303.9 ko - 07/01/2021)