RN 90 - Restriction de circulation, réparation de la conduite incendie du tunnel du Siaix du 28 septembre au 9 octobre 2020- Communes de Saint-Marcel et Aime-la-Plagne

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe.

Des travaux de réparation de la conduite assurant la défense incendie dans le tunnel du Siaix vont être réalisés du lundi 28 septembre à 06h00 au vendredi 09 octobre 2020 à 06h00.

Afin de permettre ces travaux, la voie de circulation de droite, dans le sens Aime vers Moûtiers, sera neutralisée et le trafic sera dévié sur la voie centrale, réservée habituellement aux véhicules de sécurité et de secours.

La vitesse sera limitée à 50km/h et le dépassement sera interdit.

La direction interdépartementale des routes Centre-Est vous invite à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercie de votre compréhension.