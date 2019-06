Rhône : travaux sur le pont de givors du 24 au 28 juin 2019

La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe que les travaux réalisés sur le pont traversant le Rhône à Givors se déroulent sans aléa majeur et permettent de réduire les coupures de nuit initialement prévues durant la semaine du 24 au 28 juin 2019.

Néanmoins, des dégradations de chaussée importantes apparaissent dans le sens St-Etienne vers Lyon et nécessitent une réparation rapide de la chaussée.

Aussi, le sens St-Etienne vers Lyon sera fermé à la circulation uniquement la nuit du mercredi 26 juin à 21h au jeudi 27 juin à 6h, pour effectuer ces réparations.

Une déviation à l’attention des usagers sera fléchée à partir de l’échangeur n°11 de la Madeleine, via la RD342 et l’A450.

Pour rappel, durant toute la période des travaux, les piétons, les véhicules agricoles et les transports exceptionnels sont interdits sur le pont.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.