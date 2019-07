Rhône : travaux sur le pont de givors du 15 juillet au 5 août 2019

La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est réalise des travaux de réparation sur le Pont de Givors, permettant à l’A47 de franchir le Rhône, du 30 mai au 30 septembre 2019.

Le pont de Givors sera entièrement coupé à la circulation du lundi 15 juillet à 20h au mardi 16 juillet à 6h. Pendant cette nuit, les usagers devront emprunter l’itinéraire de déviation par la RD342 et l’A450.

Du mardi 16 juillet au lundi 5 août, la circulation sera réduite à une seule voie dans chaque sens de circulation.

Les samedis 20 juillet, 27 juillet et 3 août, de 6h à 22h, les bretelles d’accès A46S vers A47 St-Etienne et A7 Vienne vers A47 St-Etienne (nœud autoroutier de Ternay) seront fermées. La circulation sera également déviée par l’A450 et la RD342.

Pendant cette période, l’accès à l’A47 à l’échangeur 9.1 « Givors Piscine » dans le sens St-Etienne - Lyon et à l’échangeur 8 « Chasse-sur-Rhône » dans le sens Lyon - St-Etienne seront condamnés, ces accès étant réservés au chantier.

L’accès au pont des piétons, véhicules agricoles et transports exceptionnels sera interdit pendant toute la durée du chantier.

La DIRCE invite les usagers à la plus grande prudence sur les zones de chantier, à respecter les déviations indiquées, et à consulter les sites www.dir-centre-est.fr et coraly.com pour connaître tous les itinéraires de déviation et les conditions de trafic en temps réel.