Rhône : RN7 – remplacement des joints de chaussées des ouvrages d’art sur la Turdine à l’Arbresle et réfection de chaussée

La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe que des fermetures de la RN7 sont prévus pour réaliser des travaux de remplacement des joints de chaussées des ouvrages d’art de la RN7 au-dessus de la Turdine dans la commune de l’Arbresle et pour des travaux de réfections de chaussées de la RN7 entre le giratoire du Martinon jusqu’au carrefour avec la rue Charles de Gaulle à l’Abresle.

Le démarrage des travaux est prévu le 12 avril 2021 et ils seront réalisés en plusieurs phases pour une durée globale de 3 mois.

Les principales phases nécessitant des restrictions de circulations sont :

• phase 1 : démolition des joints de chaussées existants : 1 semaine du 12 au 19 avril :

◦ sens Tarare – Lyon : travaux de nuit sous fermeture de la RN7 sens Tarare - Lyon avec déviation schématisée en annexe 1 : 2 nuits du lundi 12 au mardi 13 avril et du mardi 13 avril au mercredi14 avril

◦ sens Lyon – Tarare : travaux de jour avec neutralisation d’une voie de la RN7 : 3 jours

◦ Il est à prévoir des nuisances sonores durant cette phase compte tenu de la nature des travaux de démolition.

• phase 2 : réfection de chaussées : fermeture de la RN7 dans les 2 sens pour 2 nuits du lundi 26 au mardi 27 avril et du mardi 27 au mercredi 28 avril (avec la possibilité de décaler ces travaux aux autres nuits de la semaine en cas d’intempérie), entre le giratoire du Martinon jusqu’au carrefour de la RN7 avec la rue Charles de Gaulle à l’Abresle, y compris giratoire du Martinon, nécessitant des déviations de la RN7, de la RD489 et de la RD596 selon les schémas en annexe.

• Phase 3 : construction des nouveaux joints de chaussées : 1 mois du 31 mai au 2 juillet 2021

◦ sens Tarare – Lyon : travaux de nuit sous fermeture de la RN7 sens Tarare - Lyon avec déviation schématisée en annexe 1 et 2 : 4 nuits du lundi 31 mai au mardi 1 juin, du mardi 1er au mercredi 2 juin, du mercredi 2 au jeudi 3 juin et du jeudi 3 au vendredi 4 juin

◦ sens Lyon – Tarare : travaux avec neutralisation d’une voie de la RN7 : 1 semaine du 9 juin au 16 juin

◦ travaux sur trottoir et sous les ouvrages d’art de la RN7 : 2 semaines du 16 juin au 2 juillet sans impact sur la circulation, mais nécessitant des neutralisations de places de stationnement au niveau de la place St Julien.

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est invite les usagers à la plus grande prudence sur les zones de chantier, à consulter le site www.dir-centre-est.fr, et les remercie pour leur compréhension.

Consulter le communiqué de presse et ses annexes (format pdf - 4.9 Mo - 09/04/2021)