Rhône : Minéralisation du terre-plein central de l’A7 entre Pierre-Bénite et Ternay : première phase de travaux le 5 octobre 2020

À partir du 05 octobre 2020 et pour une durée d’environ deux mois, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est procédera à la réalisation d’une première phase de travaux consistant à procéder au démontage de l’ensemble des mâts en terre-plein central et minéraliser, sur deux sections de l’A7, le terre-plein central de l’A7.

Les travaux réalisés en 2020 représentent un investissement de 3 M€. Les travaux permettent de remplacer les glissières métalliques en terre-plein central par une glissière béton ce qui permet d’écarter la voie rapide de celle-ci et ainsi d’améliorer la sécurité des usagers. La minéralisation du terre-plein central permet de supprimer la végétation au centre de la route, dont l’entretien entraîne une gêne pour les usagers.

Les travaux seront réalisés sur l’autoroute A7 entre Pierre Bénite et Ternay. Ils se dérouleront de nuit du lundi soir au vendredi matin de 21h à 5h. Des fermetures ou neutralisations de voies de l’autoroute A7 seront nécessaires pour procéder à ces travaux de nuit.

Des déviations seront mises en place lors des fermetures de l’autoroute A7. Les conseils de guidage à destination des usagers seront affichés chaque nuit sur les panneaux à message variable.

A l’issue des nuits de travaux, la circulation sera rétablie de jour sur l’ensemble des voies de circulation. Les voies de circulation seront localement décalées et leur largeur réduite. Pour des raisons de sécurité, la vitesse sera limitée à 70 km/h dans les deux sens de circulation et un radar chantier contrôlera la vitesse des usagers de l’A7.

Retrouvez le Communique de presse A7 Mineralisation TPC (format pdf - 81.6 ko - 29/09/2020)

Plus d’informations sur les différentes phases de travaux dans le dossier de presse