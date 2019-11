Retour sur les travaux de la phase 2 commencés en 2019

Les travaux de mise en conformité de la sécurité de la tranchée couverte de Firminy sur la RN 88 engendrant des conditions particulières de circulation ont débuté par des travaux préalables en avril avec la création d’ITPC (interruptions du terre-plein central) à chaque tête de l’ouvrage afin de faciliter les basculements de circulation d’un sens vers l’autre et par le dévoiement de divers réseaux.

Puis, à partir du mois de juin, le sens de circulation St Etienne => Le Puy a été fermé toutes les nuits de semaine et le trafic dévié par un itinéraire balisé.

Les travaux suivants, concernant les équipements, ont alors pu s’effectuer dans les tranchées couvertes de Firminy, Albert Camus et Salvador Allende :

• dépose de l’ancien éclairage hors service ;

• pose de chemins de câbles et des nouveaux appareils d’éclairage à leds ;

• pose des plots de jalonnement.

Les travaux de génie civil ont quant à eux eu un impact plus important sur la circulation avec la neutralisation permanente de la voie lente du sens St Etienne => Le Puy de mi-juillet à mi-août. La voie circulée par les usagers et la voie réservée au chantier étaient séparées par une file continue d’éléments en béton (séparateurs modulaires de voies). Ont été réalisées pendant cette période :

• la mise en place d’un caniveau à fente longitudinale sur tout le linéaire de la tranchée couverte de Firminy ainsi que des regards siphoïdes associés (qui ont une action coupe-feu en cas de déversement d’un liquide inflammable) et collecteurs ;

• la création d’un réseau de fourreaux sous le trottoir, fourreaux qui serviront au passage des câbles d’alimentation électrique et de transport de données et qui seront protégés des effets du feu grâce à l’épaisseur de leur enrobage de béton.

Avec l’installation de la Vogue des Noix, événement emblématique de la ville de Firminy et ensuite avec la période de viabilité hivernale, les restrictions de circulation ont été levées début octobre. Les travaux sous circulation sont donc terminés pour cette année.

Enfin, des travaux sans impact sur la circulation routière ont également eu lieu en 2019 avec la création d’un bassin de 200 m3 pour la rétention des eaux de chaussée polluées (lavage des piédroits, déversement accidentel, etc) suite à la réorganisation de la station de relevage des eaux pluviales située à -11 mètres sous la place de la gare, juste sous la chaussée de la route nationale. Et pour finir, la construction du local technique dédié à la tranchée couverte de Firminy a débuté et le gros œuvre doit se terminer d’ici la fin de l’année.

À noter également que des travaux menés en parallèle en vue des raccordements sur les réseaux d’électricité et d’eau pour la défense incendie vont avoir lieu en cette fin d’année à proximité de la tranchée couverte de Firminy.

Redémarrage des travaux au début du printemps 2020 !

Quelques photos illustrant les travaux 2019

Partie équipements :

Travaux préparatoires : dévoiement d’une fibre optique

Dépose de l’ancien éclairage hors service

Pose du nouveau chemin de câbles (en haut à gauche)

Tranchée couverte Albert Camus avec le nouvel éclairage installé dans le sens St Etienne => Le Puy (à droite) et les plots de jalonnement posés sur le piédroit. L’autre sens sera équipé lors de la deuxième saison de travaux, en 2020.

Partie génie civil :

Précision de rigueur pour le positionnement des séparateurs modulaires de voies, compte tenu d’une configuration des lieux sans de marge de manœuvre.

Caniveau à fente et multitubulaire : trancheuse en action pour préparer la fouille.

Caniveau à fente et multitubulaire : extraction des déblais à la pelle mécanique.

Bloc "caniveau à fente et collecteur" sur son lit de pose. La fouille sera ensuite comblée par du béton.

Multitubulaire en cours de pose sous trottoir (entre le piédroit de l’ouvrage et le caniveau à fente).

Bétonnage en cours de la multitubulaire. On est ici dans une partie élargie de la TC de Firminy (ancienne bretelle de sortie condamnée).

Pendant les travaux, les niches de sécurité et les issues de secours restent accessibles.

Dépose des séparateurs modulaires de voies en fin des travaux de génie civil à la mi-août : les restrictions de circulation de jour sont levées.

Travaux préparatoires du futur bassin de rétention des eaux de chaussée d’une capacité de 200 m3 aménagé dans le bassin existant situé sous la chaussée de la RN 88

Préparation du cloisonnement du bassin de rétention