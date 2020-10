Nièvre : Coupure de la RD22 dans le cadre des travaux de mise à 2 × 2 voies de la RN7 dans la Nièvre entre Saint-Pierre-le-Moutier et la limite de l’Allier du 19/10/2020 au 30/10/2020

Les travaux routiers de mise à 2 × 2 voies de la RN7 entre Saint-Pierre-le-Moûtier et la limite de l’Allier ont débuté en juillet 2020.

Des travaux à hauteur de l’intersection entre la RN7 et la RD22 sont nécessaires afin de préparer les phases ultérieures du chantier. Ils interviendront durant les vacances de la Toussaint, à partir du 19 octobre 2020 et jusqu’au 30 octobre 2020.

Impact sur la circulation :

– La circulation sur la RN7 sera maintenue dans les deux sens avec une limitation de vitesse à 70 km/h.

– Le carrefour RN7/RD22 coté ouest sera fermé à la circulation :

– les véhicules légers seront déviés par la RD272,

– les poids lourds devront emprunter la RD978A depuis la commune de Le Veurdre.

– Au niveau du carrefour RN7/RD22, seul l’accès à la RD22 en provenance de la RN7 dans le sens Sud → Nord sera possible.

Une signalisation de chantier et de déviation sera mise en place. Le plan ci-après présente les mouvements de déviation qui seront mis en place.

Communique de presse (format pdf - 421.3 ko - 15/10/2020)