Loire : Travaux sur la RN88 du 25 mai au 03 juillet 2020 - Tranchée couverte de Firminy

Dans la continuité des travaux réalisés en 2019, ils concernent des travaux de génie civil et de mise en place des équipements d’exploitation et de sécurité, dans la tranchée couverte ainsi que sur la RN 88 à l’approche de l’ouvrage, principalement dans le sens Le Puy – Saint-Etienne.



Ils s’effectuent selon les restrictions de circulation suivantes, avec mise en place des déviations correspondantes dans le cas de coupure totale de la circulation :

• Du lundi 25 mai au vendredi 3 juillet : Coupure totale de la circulation sous la tranchée en direction du Puy en Velay les nuits de semaine (sauf jours fériés et veille de jours

fériés)



Les travaux prévus du mois de juillet jusqu’en fin d’année feront l’objet d’un nouveau communiqué de presse qui précisera les conditions de circulation associées.



La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est invite les usagers à la plus grande prudence sur les zones de chantier et les remercie pour leur compréhension.