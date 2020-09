Isère : RN 87- Restriction de circulation Travaux de réparation du pont Potié du 28 septembre au 6 novembre 2020 - Commune de Saint-Martin-D’hères

La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe.

Grenoble Alpes Métropole doit réaliser des travaux de réparation du pont Potié enjambant la rocade Sud de Grenoble (RN87) au niveau de l’avenue Potié à Saint-Martin d’Hères.

Ces travaux de rénovation débuteront le lundi 28 septembre et se poursuivront jusqu’au vendredi 6 novembre 2020, uniquement les nuits de semaine entre 20h00 et 6h00 du matin, hors jours fériés.

Pendant les nuits de travaux, un sens de circulation ainsi que la bretelle d’entrée ou la bretelle de sortie de l’échangeur n°4 « Saint-Martin-d’Hères », seront fermés alternativement en fonction des besoins du chantier, et le trafic sera basculé sur la chaussée opposée ramenée à une voie par sens. Des déviations seront mises en place à l’intention des usagers par les échangeurs amont et aval de la RN87.

La vitesse sera limitée à 50 km/h au droit des zones de basculement et le dépassement sera interdit.

De plus, les panneaux à messages variables situés sur la RN87 informeront régulièrement les usagers des restrictions en cours et à venir.

La direction interdépartementale des routes Centre-Est, consciente de la gêne occasionnée, recommande aux usagers d’aborder ce secteur avec une extrême prudence et vous remercie de votre compréhension.