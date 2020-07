Isère : RN 87- Restriction de circulation - Grenoble et Échirolles

La Direction Interdépartementale des Routes (DIR) Centre-Est vous informe.

Dans le cadre des travaux préparatoires de l’aménagement de l’échangeur du « Rondeau », GRTgaz va réaliser, du lundi 6 au vendredi 10 juillet, des travaux de forage relatifs à une canalisation de gaz sur la RN87 au niveau de l’échangeur « Libération », dans les deux sens de circulation, sur les territoires des communes de Grenoble et d’Échirolles.

Afin de permettre ces travaux, des restrictions de circulation seront nécessaires et appliquées de façon successive chaque nuit de la période entre 20h30 et 6h00

• dans le sens Chambéry vers Lyon, la RN 87 et la bretelle de sortie « Libération » seront fermées à la circulation ;

• dans le sens Lyon vers Chambéry, la RN87 et la bretelle d’entrée « Libération » seront également fermées à la circulation.

Des déviations à l’intention des usagers, seront mises en place.

En complément des travaux de forage, des mesures de tassement du sol seront effectuées une nuit dans la période du lundi 10 au vendredi 14 août 2020 dans les mêmes conditions qu’énoncé ci-dessus.

Consciente de la gêne occasionnée, la direction interdépartementale des routes Centre-Est recommande aux usagers d’aborder ce secteur avec prudence, pour leur sécurité et celle des personnels de travaux et d’exploitation.