Drôme : travaux sur la RN532, du 7 septembre au 2 octobre 2020 Communes de Bourg-de-Péage, Alixan, Chateauneuf-sur-Isère et Saint Marcel-lès-Valence

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe que d’importants travaux de rénovation de la RN 532 (LACRA) vont être engagés dans le sens Romans – Valence entre Bourg de Péage (échangeur n°6) et Saint Marcel-lès-Valence (échangeur n°3).

Ces travaux se dérouleront de nuit, entre 20h00 et 6h30, à compter du 7 septembre au soir et jusqu’au 2 octobre au matin.

Lors des travaux, la RN532 et les échangeurs concernés seront fermés à la circulation et des déviations seront mises en place au fur et à mesure de l’avancement du chantier. L’accès à la gare TGV, point sensible de l’itinéraire, sera possible via les déviations. Nous invitons les usagers à prendre cette contrainte en compte dans leur temps de trajet.

Durant la journée la route sera ouverte à la circulation et la vitesse limitée à 70 km/h. Le sens Valence – Romans ne sera pas impacté par les travaux.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension pour les nuisances occasionnées.

Retrouvez les plans de déviations dans le communiqué de presse (format pdf - 292.2 ko - 25/08/2020)