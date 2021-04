Drôme : travaux de réfection de chaussée de la RN7 sur les communes de Donzère et Malataverne

La Direction interdépartementale des routes Centre-Est vous informe que des travaux de réfection de la chaussée de la RN7 vont être engagés entre le giratoire sud de Malataverne et le giratoire nord de Donzère sur les communes Malataverne et Donzère.

Ces travaux se dérouleront en journée entre 7h00 et 18h00 du 3 mai au 5 mai 2021 et les mesures suivantes seront mises en place pendant la réalisation des travaux afin de garantir la sécurité des usagers et des travailleurs.

De manière générale, la vitesse sera abaissée à 50 km/h le jour comme la nuit.

Sur la première section située entre le giratoire sud de Malataverne et le giratoire des éoliennes, le sens de circulation sud → nord sera dévié par la zone d’activité des éoliennes durant la journée (voir plan de déviation ci dessous) afin d’éviter la mise en place d’un alternat.

Sur la deuxième section des travaux située entre le giratoire des éoliennes et le giratoire nord de Donzère, un alternat sera mis en place durant la journée.

Nous invitons les usagers à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension pour les nuisances occasionnées.

Consulter le communiqué de presse et son plan de déviation (format pdf - 136.7 ko - 22/04/2021)