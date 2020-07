Drôme : RN7 : Travaux sur la communes de Mercurol et La Roche de Glun

COMMUNIQUE DE PRESSE

Travaux sur la RN7, du 8 juillet au 16 juillet 2020

Communes de Mercurol et La Roche de Glun

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe que des travaux de rénovation de la RN7 en Tain l’Hermitage et Pont de l’Isère, sur les communes de Mercurol et la Roche de Glun, vont être engagés.

Ces travaux se dérouleront de nuit, entre 20h00 et 6h30, à compter du 8 juillet et jusqu’au 16 juillet (sauf intempéries) et la RN 7 sera fermée à la circulation.

Lors de la fermeture à la circulation de nuit, des déviations seront mises en place par les voiries départementales.

Durant la journée la route sera ouverte à la circulation et la vitesse limitée à 50 km/h.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension pour les nuisances occasionnées.