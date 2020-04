Drôme : RN7, travaux du 4 mai au 11 novembre 2020 - Commune de Montélimar

La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe que des travaux de réhabilitation du pont sur le Roubion auront lieu du 4 mai au 11 novembre 2020.

Les différents travaux permettront :

• sur la structure métallique : une réfection totale de la protection anti-corrosion, un aménagement de plaques métalliques, des reprises des soudures,

• une mise en place de butées parasismiques,

• une réparation des bétons dégradés,

• la reprise de l’assainissement de l’ouvrage,

• une dépose des nacelles d’exploitation.

Les travaux, réalisés depuis un échafaudage suspendu à la structure métallique n’impacteront pas la circulation automobile sur la route nationale 7.

Toutefois, en cas de résultats d’essais non favorable de soudure de plaques métalliques sous circulation, les travaux liés uniquement à cette prestation seront amenés à être réalisés de nuit (21h – 6h) et sous circulation alternée.

Enfin, l’échafaudage suspendu au droit de la piste cyclable (antenne via-Rhôna) occasionnera provisoirement une déviation des circulations piétonne et cycliste avec la mise en place d’une signalétique de cheminement, du 11 mai au 10 août 2020.

Consciente de la gêne occasionnée, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est recommande aux usagers d’aborder ce secteur avec prudence, pour leur sécurité et celle du personnel de la DIR-CE.