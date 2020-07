Drôme : RN7, travaux de rénovation du 27 juillet au 7 août 2020 - les Tourettes

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe que des travaux de rénovation de la RN7 dans la traversée de la commune Les Tourrettes vont être engagés.

Ces travaux se dérouleront de nuit, entre 20h00 et 6h30, à compter du 27 juillet et jusqu’au 7 août. La circulation sur la RN7 durant les travaux se fera par alternat de circulation. Les routes départementales D598 et D248) arrivant sur la RN7 seront barrées.

Durant la journée la route sera ouverte à la circulation et la vitesse limitée à 50 km/h.

Compte tenu de l’ampleur des travaux et des moyens humains et matériels mis en œuvre, nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension pour les nuisances occasionnées.