Drôme : RN7- Alternat sur la commune de Lapalud du 5 au 7 mai 2021

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe que des travaux de réfection de la chaussée de la RN7 vont être engagés du mercredi 5 mai au vendredi 7 mai 2021 entre la limite de département Drôme/Vaucluse et le giratoire nord de la commune de Lapalud.

Pendant le déroulement les travaux, la circulation sera réglementée afin de prévenir tout risque d’accident, de faciliter la bonne exécution des travaux et d’assurer un écoulement satisfaisant du trafic.

Pendant les horaires de travaux (de 7h à 18h environ) la circulation se fera sous alternat et la vitesse sera abaissée jour et nuit à 50 km/h pour éviter les accidents et limiter les risques de projection de gravillons.

De plus, le chemin de la Calamelle qui débouche dans la zone de travaux sera dévié comme indiqué sur le plan ci-dessous.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension pour les nuisances occasionnées

Consulter le communiqué de presse et son plan de déviation (format pdf - 186.4 ko - 22/04/2021)