Drôme : RN 532-Fermeture de la 2x2 voies dans le sens de circulation Valence → Romans du lundi 6 septembre au vendredi 17 septembre 2021 - communes de Saint Marcel les Valence et Alixan

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe que des travaux de réfection de la chaussée de la LACRA - RN 532 vont être réalisés entre la bretelle d’insertion de Saint Marcel lès Valence et Alixan dans le sens Valence – Romans.

Le chantier se déroulera de nuit (de 20h00 à 6h00) du lundi 6 septembre 2021 au vendredi 17 septembre 2021 et impliquera la fermeture de la LACRA entre l’échangeur N°2 ’’Le Plovier’’ et l’échangeur N°5 ’’Bayanne - Alixan’’ sur les communes de Saint Marcel les Valence et Alixan.

Pendant les nuits de travaux, une déviation sera une déviation sera mise en place par le réseau départemental (voir plan ci-dessous).

Le reste du temps, week-ends compris, la vitesse sera abaissée jour et nuit à 70 km/h dans la zone de travaux pour éviter les accidents et limiter les risques de projection de gravillons.

Nous vous invitons à la plus grande prudence et vous remercions de votre compréhension pour les nuisances occasionnées.

Consultez le communiqué de presse et son plan déviation (format pdf - 185.9 ko - 27/08/2021) .