Drôme : Minéralisation du Terre-plein central de la RN532, à compter du 19 août 2019.

À partir du 19 août 2019 et pour une durée d’environ deux mois, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est poursuit les travaux de minéralisation du terre-plein central de la RN532.

Les travaux permettent d’élargir la bande d’arrêt d’urgence, afin d’améliorer la sécurité et le confort des usagers et de limiter les perturbations en cas d’accident. De plus, la minéralisation du terre-plein central permet de supprimer la végétation au centre de la route, dont l’entretien entraîne une gêne pour les usagers.

Les travaux se dérouleront au niveau de la commune d’Alixan entre les échangeurs 4 et 5.

Les travaux de minéralisation du Terre-Plein Central se dérouleront de jour, du lundi au vendredi. Les deux sens de circulation seront maintenus, avec un décalage des voies qui seront réduites.

Pour des raisons de sécurité, la vitesse sera limitée à 70km/h dans les deux sens de circulation et un radar chantier contrôlera la vitesse des usagers de la RN532.

Cependant, la mise en place des glissières de sécurité et de la mise en œuvre de la signalisation provisoire (peinture jaune) de la zone de chantier s’effectueront de nuit. Lors de ces phases de nuit, un seul sens de circulation sera maintenu :

• Les nuits des 19 et 20 août 2019, travaux dans le sens Romans → Valence qui sera fermé à la circulation depuis l’échangeur n°5 Alixan. Le sens Valence → Romans sera ouvert à la circulation.

• Les nuits des 21 et 22 août 2019, travaux dans le sens Valence → Romans qui sera fermé à la circulation depuis l’échangeur n°4 Gare TGV. Le sens Romans → Valence sera ouvert à la circulation.

Les travaux de nuit se dérouleront entre 20h30 et 6h00.

Une déviation sera mise en place lors de la fermeture d’un sens de circulation via la contre-allée longeant la RN532.

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est invite les usagers à la plus grande prudence sur les zones de chantier, à consulter le site www.dir-centre-est.fr, et les remercie pour leur compréhension.