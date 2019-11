Côte-d’Or : Travaux de nuits sur la RN274 - LINO de Dijon

La Direction Interdépartementale des Routes Centre Est (DIR-CE) – District de Mâcon – vous informe qu’elle va procéder du 4 au 6 novembre 2019 pour une durée de 2 nuits entre 21h et 6h, et du 18 au 22 novembre 2019 pour une durée de 4 nuits entre 21h et 6h à des travaux de maintenance et d’entretien de la RN 274 – LINO de Dijon – dans les deux sens de circulation entre les giratoires de Plombières et d’Ahuy.

Ces travaux vont nécessiter la fermeture totale de la RN274-LINO, dans les deux sens de circulation entre les giratoires de Plombières et d’Ahuy, et la mise en place de déviations par les Boulevards intérieurs.

Les travaux réalisés consistent à la maintenance électrique du tunnel et au nettoyage des deux ouvrages souterrains.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur les itinéraires de déviation et vous

remercions de votre compréhension.