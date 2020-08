Côte d’Or : RN274 - Rocade EST de Dijon et Lino : travaux d’entretien annuels entre le 31 août et le 25 septembre 2020

La Direction Interdépartementale des Routes Centre EST (DIR-CE)-District de Mâcon vous informe qu’elle va procéder entre le 31 août et le 25 septembre 2020, pour une durée de 14 nuits, (21H à 6H00), aux travaux d’entretien annuels de balayage, signalisation horizontale, fauchage, nettoyage des ouvrages hydrauliques et maintenance préventive des ouvrages souterrains de la RN274, Rocade EST de Dijon et LiNO, dans les deux sens de circulation entre les échangeurs de Beauregard et de Plombières-lès-Dijon.

Ces travaux vont nécessiter la fermeture de la RN274 en 7 sections avec mise en place des déviations respectives. Ces sections sont identifiées comme suit :

Sens 1 (direction de Paris)

1 nuit du 31/08 au 1/09 : section entre les échangeurs n°47 de BEAUREGARD et n°45 de FRANCHE-COMTE,

1 nuit du 1 au 2/09 : section entre les échangeurs n°45 de FRANCHE-COMTE et n°40 de MALINES,

1 nuit du 2 au 3/09 : section entre les échangeurs n°41 de CRACOVIE et n°37 d’AHUY,

Sens 2 (direction Lyon)

1 nuit du 3 au 4/09 : section entre les échangeurs n°37 d’AHUY et n°41 de CRACOVIE,

1 nuit du 7 au 8/09 : section entre les échangeurs n°40 de MALINES et n°45 de FRANCHE-COMTE,

1 nuit du 8 au 9/09 : section entre les échangeurs n°45 de FRANCHE-COMTE et n°47 de BEAUREGARD.

Sens 1 et 2

8 nuits du 14 au 25/09 : section entre les échangeurs n°37 d’AHUY et n°34 de PLOMBIÈRES-lès-DIJON,

En outre, suivant les sections impactées, certaines bretelles des échangeurs seront également fermées.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.