Côte d’Or : Fermeture RN 274 avec mise en place de déviation dans les nuits du 2 au 5 novembre 2021

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe qu’elle va procéder entre le 2 et le 5 novembre 2021, pour une durée de 3 nuits, entre 21h00 et 6h00, à des travaux de maintenance du tunnel de Talant et de la tranchée couverte de Daix.

Ces travaux vont nécessiter la fermeture de la RN 274 dans les deux sens de circulation entre les échangeurs n°37 d’AHUY et n°34 de PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON.

Des déviations seront mises en place depuis la RN 274 par les boulevards intérieurs et depuis l’A38 par Fontaine d’Ouche et Chenôve pour rejoindre la RN 274 à l’échangeur de Beauregard.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur les itinéraires de déviation et vous remercions de votre compréhension.

Consultez le communiqué de presse et son plan de déviation. (format pdf - 140.4 ko - 28/10/2021)