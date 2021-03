Côte d’Or : fermeture de la RN 274 avec mise en place d’une déviation

La Direction interdépartementale des routes Centre-Est, District de Mâcon, vous informe qu’elle va procéder entre le 29 mars et le 2 avril 2021, pour une durée de 4 nuits entre 21h00 et 6h00, à des travaux de maintenance électrique des ouvrages souterrains et de nettoyage de la RN274-LiNO.

Ces travaux vont nécessiter la fermeture de la RN 274 dans les deux sens de circulation entre les échangeurs n° 37 d’AHUY et n° 34 de PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON, et la mise en place de déviations par les boulevards intérieurs.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur les itinéraires de déviation et vous remercions de votre compréhension.

Consulter le communiqué de presse (format pdf - 38.4 ko - 24/03/2021) et le plan de déviation (format pdf - 2.4 Mo - 24/03/2021)