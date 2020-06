Campagne de Sécurité des agents des routes 2020 : à vous aussi d’écarter le danger !

À la suite du décès tragique d’un agent de la DIR Nord-Ouest en intervention le 27 mai dernier, et dans un contexte de déconfinement avec la reprise du trafic routier et des chantiers d’entretien sur le réseau national, Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, et Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’État chargé des Transports, relancent la campagne de prévention « Sécurité des agents des routes : à vous aussi d’écarter le danger ». Ils appellent les usagers de la route, automobilistes et chauffeurs de poids lourds, à un changement de comportement pour la sécurité des femmes et des hommes qui travaillent quotidiennement au bord des routes.

9 000 agents travaillent quotidiennement sur les réseaux routier et autoroutier de l’État. Ils y réalisent près de 800 000 interventions par an pour baliser les chantiers, entretenir le réseau, sécuriser des zones d’incidents ou assurer la viabilité hivernale.

Entre 2014 et 2019, les accidents sur zones de chantier ou d’intervention ont augmenté de 23 % sur le réseau routier national. Sur ces six années, on déplore :

180 blessés et 5 tués parmi les agents des routes ;

440 blessés et 15 tués parmi les usagers ;

Ces accidents sont presque toujours dus à des comportements inadaptés de la part des usagers de la route et, en premier lieu, à un défaut d’attention.

Dans le contexte actuel du déconfinement faisant suite à la crise sanitaire, le trafic routier revient progressivement à son niveau habituel et des comportements à risques observés pendant la période de confinement ont tendance à perdurer.

De plus, de nombreux chantiers sur le réseau routier national sont en cours ou prévus pour la période estivale. En effet, à tous les chantiers interrompus par la crise sanitaire, qui ont maintenant redémarré, s’ajoutent les chantiers d’entretien indispensables au maintien en bon état du réseau routier national.

Depuis la sortie de la période de confinement, le 11 mai 2020, on déplore déjà 2 accidents graves au cours d’une intervention ayant mené aux décès d’un agent de la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest et d’un usager.

Dans ce contexte particulier, Élisabeth Borne et Jean-Baptiste Djebbari relancent la campagne de prévention « Sécurité des agents des routes : à vous aussi d’écarter le danger », ayant pour but de sensibiliser et de responsabiliser les usagers à la sécurité sur les zones de chantier et d’intervention.





Sensibiliser

Dans la plupart des accidents, le facteur prépondérant est l’inattention des usagers.

Sensibiliser, c’est donc en premier lieu faire connaître cette réalité. Pour cela, le choix a été fait de s’appuyer sur la chanson de Charles Trenet « Vous qui passez sans me voir ».

Sensibiliser, c’est aussi faire ressentir physiquement, à travers un film à 360°, la proximité du danger en montrant précisément à combien de centimètres les usagers roulent à chaque fois à proximité des agents des routes « vous êtes passé à ça de… ».

Sensibiliser, c’est enfin faire savoir que les usagers sont les premières victimes de ces accidents.





Responsabiliser

C’est insister sur la réciprocité du risque en mettant les usagers face à leur responsabilité : « Sécurité des agents des routes : à vous aussi d’écarter le danger ».

Il s’agit d’un message de responsabilisation adressé à l’ensemble des usagers de la route : particuliers et professionnels. Car les poids-lourds sont impliqués dans 44 % des accidents alors qu’ils représentent moins de 15 % du trafic.

Responsabiliser, c’est appeler ainsi tous les usagers à appliquer certaines consignes de sécurité :

« En conduisant. Soyez attentifs à chaque instant ». Car, à chaque trajet, il est très probable que vous rencontriez un agent des routes ou son véhicule d’intervention.

« À l'approche d'un chantier ou d'un véhicule d'intervention, adaptez votre comportement sans attendre ». Il faut alors ralentir, s'écarter au maximum et si possible effectuer un changement de voie.

Zoom sur le dispositif de la campagne 2020 : Un film immersif à 360° pour que les usagers vivent, en réalité virtuelle, le quotidien des agents, et ressentent physiquement les risques que nous prenons, pour eux et pour nous-même, lorsque nous les croisons :

Lien vers la vidéothèque du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire

Nous vous conseillons de télécharger la vidéo à partir de la vidéothèque et lire la vidéo sur votre lecteur média pour pouvoir profiter des effets à 360° (cliquer sur la vidéo et bouger avec votre souris pendant le visionnage).

Lien vers la vidéothèque du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire Un making off de la campagne vidéo réalisé avec les agents figurants des directions interdépartementales des routes retranscrit leurs témoignages au quotidien ;

Un spot radio diffusé, du 16 au 30 juin 2020, sur des stations locales et nationales, aux « pics » d’audience des usagers de la route ;

Des bannières diffusées sur des sites Internet permettant de toucher les usagers de la route en amont et pendant leur mobilité ;

Un publireportage (format pdf - 172.7 ko - 17/06/2020)

Des flyers en 12 langues (format zip - 5.8 Mo - 18/06/2020) exemple du flyer français (format pdf - 249.9 ko - 17/06/2020)

Retrouvez le communiqué de presse sur le site du Ministère de la Transition écologique et solidaire