Allier : Travaux sur la RN 7, du 8 septembre au 28 octobre 2020 - Yzeure

La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe qu’entre le mardi 8 septembre et le mercredi 28 octobre 2020, de jour comme de nuit (week-ends compris), des travaux de démolition et reconstruction de la chaussée vont être effectués sur la RN 7 entre les échangeurs n°46 et 47.

• SENS PARIS/LYON

Un basculement du sens 1 (nord/sud) sur la voie rapide du sens 2 (sud/nord) sera mis en place. La bretelle de sortie de l’échangeur n°47 sera fermée à la circulation.

L’itinéraire de déviation sera par la bretelle de sortie de l’échangeur n°48, puis RD 707, puis RD 526 et RD 12 (fin de déviation).

• SENS LYON/PARIS

La circulation s’effectuera sur une seule voie et à double sens de circulation.

En cas d’aléas techniques ou météorologiques, les travaux seront reportés ultérieurement.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous

remercions de votre compréhension.