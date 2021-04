Allier : déviation suite à des travaux sur la RN 7, du 6 avril au 16 avril 2021 – Commune de Varennes-sur-Allier

La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe que du mardi 6 avril 2021 au vendredi 16 avril 2021, de jour comme de nuit (hors week-end), des travaux de réfection de chaussée vont être effectués sur la RN7 à Chazeuil (commune de Varennes sur Allier).

• Dans le sens Paris/Lyon :

La vitesse sera réduite et des dévoiements de circulation pourront être effectués.

• Dans le sens Lyon/Paris :

Les usagers en provenance de Varennes sur Allier ou de la RN 7 (contournement de Varennes sur Allier) seront déviés par la RD 46 via Saint-Pourcain-sur-Sioule, puis RD 2009 via Châtel-de-Neuve, puis A79 via l’échangeur de Chemilly et retour sur la RN 7 via l’échangeur de Toulon sur Allier (fin de déviation).

• Déviations locales :

Les riverains habitants de « Chazeuil » sur la commune de Varennes sur Allier devront emprunter soit les RD 268 , puis RD105 ,puis RD 659 ou les voies communales adjacentes pour accéder à leur domicile.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

Consulter le communiqué de presse (format pdf - 73 ko - 25/03/2021) et le plan de déviation locale (format pdf - 115.4 ko - 25/03/2021)